Glädjeresultat för Zlatans Milan – rivalen tappade poäng

Zlatan Ibrahimovic hoppade in för sitt Milan i gårdagens 2-0-seger mot Torino. I dag vände han blickarna mot Rom.

I den eviga staden tampades serietrean Roma och serieettan Inter – med tomma läktare men full fart.

Hemmalaget tog kommandot efter att egne produkten Lorenzo Pellegrini tryckt in 1-0 i målvaktens högra hörn.

Vände på steken

Inter la dock i en högre växel, Roma släppte gasen helt – och i andra halvlek körde gästerna om.

Milan Skriniar nickade in 1-1 på hörna och Achraf Hakimi skruvade elegant in 1-2 via ribban.

Resultatet såg ut att stå sig, men i slutminuterna skallade Gianluca Mancini in 2-2 och Roma firade vilt.

Inter är därmed tre poäng bakom Milan med 17 omgångar spelade.