Göteborg sköt upp guldfirandet för Rosengård

Göteborg behövde vinna mot Piteå för att inte förlora kampen om guldet redan under lördagen. Rosengård såg ändå rätt tidigt ut att få lägga champagnen på kylning. Efter att Piteå fått ett mål bortdömt för offside var Göteborg koncentrerade och kliniska framåt.

Emma Koivistus låga inlägg placerades in till 1-0 av Julia Zigiotti Olme efter en halvtimme. Tio minuter senare fick Pauline Hammarlund ett liknande läge. Hammarlund som byttes in när Emma Berglund tvingades utgå skadad gjorde precis som Zigiotti Olme inga misstag och kunde med ett tillslag rulla in 2-0 via stolpen.

Göteborgarna kontrollerade och försvarade sin ledning fram till den 88:e minuten. Nina Jakobsson höll sig framme och skapade nerv med sitt 2-1-mål. Men närmare än en sen reducering kom inte fjolårsmästarna.

Rosengård får vänta med ett eventuellt firande till i morgon, då kan man säkra guldet hemma mot Linköping.