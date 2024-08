I den 79:e minuten kom Häcken i en snabb omställning och Jeremy Agbonifo krutade in 2–1 efter att ha vänt in i straffområdet och curlat in bollen i den bortre gaveln, väldigt vackert och en chock i södra Tyskland. Då hade man ett förlängningsläge efter 3–3 totalt.

Det höll sig i fem minuter innan Paul Wanner gjorde 2–2 efter att ha tagit sig igenom Häckens försvar som backat för djupt. På tilläggstid bombade Mathias Honsak in 3–2 rätt upp i de närmsta vänstra krysset och stängde tillställningen och Heidenheim vann med 5–3 totalt över två matcher.

Heidenheim, en sensation i tysk fotboll, skrev ett stycke klubbhistoria med att för första gången nå Europaspel och de rödskrudade fansen stannade länge och firade och sjöng, en del i bara överkroppar den fuktiga och varma kväll på Voith Arena.

– Godnatt för Häcken. Återigen är det vid 2–2-målet som man ger bort matchen, säger SVT Sports expert Daniel Nannskog.