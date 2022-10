Serieledande Rosengård har kopplat greppet om SM-guldet med två omgångar kvar av säsongen. Utmanaren Häcken gjorde i dag vad de kunde för att hålla spänningen vid liv, när de slog Piteå hemma på Bravida Arena.

Norrbottningarna slog till först när Hanna Andersson snyggt satte 1-0 i den 16:e minuten. Hennes fjärde mål för säsongen.

Kort därpå kvitterade Häcken genom Anna Anvegård som drog till direkt på volley efter ett inspel från vänsterkanten. Det var då irriterat i Piteå-lägret som menade att målet borde ha blivit underkänt på grund av offside, men domarteamet stod fast vid sitt beslut.

Båda lagen hade sedan chanser att bryta dödläget, men det var hemmalaget som tog kommandot i den 63:e minuten när Anna Sandberg sköt 2-1, via foten på försvarande Maja Green.

”Tog ledningen välförtjänt”

Spiken i kistan kom med knappa 20 minuter kvar när landslagsmeriterade Anvegård prickade in sitt andra mål i matchen. Med en snabb kroppsfint ryckte hon i från sin försvarare och skruvade in 3-1 via stolpen.

– Jätteskönt att vinna den här matchen. I första halvlek fick vi inte i gång vårt presspel och de skapade mycket och tog ledningen välförtjänt. Sedan i andra halvlek fick vi in två mål och vann rätt komfortabelt till slut, säger Anvegård till Viaplay.

Häcken klättrar från tredje till andra plats i tabellen, men kan inte slåss om SM-guldet då Rosengård är sju poäng före med två omgångar kvar. Enda laget som kan utmana skåningarna är Linköping som spelar hemma mot Kalmar i morgon.