Under onsdagen ska de regerande svenska mästarna kliva in i första kvalrundan av årets Champions League. Hisingelaget ska försöka besegra The New Saints, rankat 157 i Europa på Uefa:s hemsida.

Ett dubbelmöte där Häcken inleder på hemmaplan och spelarna är mer än redo.

– För mig är det speciellt, det är något jag drömt om, samma för klubben och mina lagkamrater. Det är jättestort och jag hoppas att det går bra för oss. Vi kommer ta ett steg i taget och jag hoppas vi vinner på onsdag, säger Ibrahim Sadiq till SVT Sport.

Mikkel Rygaard är inne på samma spår.

– Vi är otroligt laddade, det är kul med match igen och vi ser mycket fram emot matchen, säger han.

Det första mötet mellan lagen spelas på Bravida arena, med avsparkstid 19.00, följt av ett returmöte i Wales tisdag 18 juli 20.00. Vid seger för Häcken väntar vinnaren mellan färöiska Klaksvik och ungerska Ferencvaros i andra kvalrundan.