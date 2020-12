Haaland sexa när världens bästa fotbollsspelare listades

Här är de 25 bästa fotbollsspelarna i världen enligt brittiska The Guardian:

1. Robert Lewandowski, Bayern München

2. Lionel Messi, Barcelona

3. Cristiano Ronaldo, Juventus

4. Kevin De Bruyne, Manchester City

5. Sadio Mané, Liverpool

6. Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund

7. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain

8. Mohamed Salah, Liverpool

9. Neymar, Paris Saint-Germain

10. Virgil van Dijk, Liverpool

11. Joshua Kimmich, Bayern München

12. Karim Benzema, Real Madrid

13. Sergio Ramos, do

14. Thomas Müller, Bayern München

15. Manuel Neuer, do

16. Serge Gnabry, do

17. Thiago Alcantara, Liverpool

18. Trent Alexander-Arnold, do

19. Romelu Lukaku, Inter

20. Harry Kane, Tottenham

21. Bruno Fernandes, Manchester United

22. Son Heung-min, Tottenham

23. Alphonso Davies, Bayern München

24. Ciro Immobile, Lazio

25. Zlatan Ibrahimovic, anfallare, Milan