Halmstad med två ganska stora förluster senast bakom sig ställdes mot tabelltrean Häcken som precis tvärt om hade två segrar närmast.

Hemmalaget tog ledningen i 22:a minuten när en hårt uppvaktad Gabriel Wallentin satte 1-0.

Och drygt 20 minuter senare kom 2-0 genom Mohammed Naeem som kom fri och kunde placera in bollen bakom Häckens målvakt Andreas Linde.

En minut in i andra halvleken kom 3-0 när Villiam Granath skickade in bollen strax under ribban. Hans första allsvenska mål.

– Det är jättekul, jag är väldigt glad, säger Granath i Discovery +.

3-0 blev också slutresultatet.

