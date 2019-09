Rodics nya målsuccé – hattrick i Örebro-krossen

– Vi steppade upp ordentligt, säger tremålskytten efter att Bajen gjort fyra mål efter paus.

Vladimir Rodic har exploderat efter ha spenderat större delen av året utanför Hammarbys elva. Inför måstematchen mot Örebro hade 26-åringen gjort tre mål på sina två senaste matcher. Efter att han inledde Hammarbys målfyrverkeri mot IFK Göteborg avgjorde han derbyt mot AIK med två mål. I kväll var dock allsvenskans målfarligaste lag ovanligt trögstartade.

Efter att Viktor Prodell gett Örebro ledningen med en cykelspark såg gästerna ut att gå mot en pausledning. Ingen vanlig syn för Hammarbyfansen som blivit bortskämda med fem raka segrar mot Örebro.

Men med sex minuter kvar av halvleken iscensatte Darijan Bojanic ett anfall som via ett Simon Sandberg-inlägg hittade till Vladimir Rodic. Han flög in i straffområdet och nickskarvade in 1-1 bakom Oscar Jansson. Psykologiskt viktigt med en kvittering innan paus, brukar det heta.

Lossnade i andra halvlek

Det ligger nog något i det. I andra halvlek var det grönvita maskineriet sitt målglada jag igen. Nikola Djurdjic styrde in en hörna från Bojanic med höften och fem minuter senare gjorde Rodic sitt andra. En ny hörna från Bojanic nickades ut till en ohotad Rodic. Med högerfoten placerade han in 3-1 efter 63 minuters spel och avgjorde matchen.

Örebro hämtade sig inte men Hammarby slog inte av på takten. Rodic passade på att dunka in 4-1 i krysset med vänstern innan Mats Solheim avslutade kalaset med att nickskarva in femman framför Hammarbyklacken.

Ett mål med huvudet, ett med högern och ett med vänstern. Mål nummer fyra, fem och sex för säsongen för Vladimir Rodic.