19 olika föreningar har vunnit Svenska Cupen sedan starten 1941.

Antal titlar: 16 Malmö FF; 8 AIK och IFK Göteborg; 6 IFK Norrköping; 5 Helsingborgs IF och Djurgårdens IF; 3 IF Elfsborg, Kalmar FF och BK Häcken; 2 Åtvidabergs FF; 1 Degerfors IF, GAIS, Halmstads BK, Hammarby, Landskrona BoIS, Råå IF, Örgryte IS, Östers IF, Östersunds FK.

Källa: Svenska fotbollförbundet