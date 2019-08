Hammarby nära tappa segern: ”Så jävla slarvigt”

Det stod tidigt klart vilka det var som hade greppet om matchen. Hammarby kontrollerade bollen fullt ut och efter tolv minuter var Aron Johannsson endast en skostorlek från att göra sitt första mål i Hammarby. Men nyförvärvet nådde inte Muamer Tankovics inspel.

I den 19:e minuten ökade ljudvolymen på Tele2 arena rejält. Anledningen var en situation i Helsingborgs straffområde. Andreas Granqvist gick in mot Alexander Kacaniklic varpå Hammarbyspelaren föll. Publiken – och hemmaspelarna – protesterade högljutt men förgäves. Domaren lät spelet fortgå.

Hammarbys Alexander Kacaniklic. Foto: BILDBYRÅN

Två vana målskyttar

Det skulle dock bara dröja någon minut innan Kacaniklic omvandlade besvikelsen till ett leende på läpparna.

Hammarby anföll med sylvass effektivitet när Tankovic spelade fram Johannsson vars inspel sköts in av Kacaniklic. Det var den tidigare landslagsspelarens sjätte mål på lika många matcher.

Samma trio visade vägen för Hammarby i den 38:e minuten. Och det var på ett liknande sätt men med olika roller. Denna gång var det Johannsson som passade Kacaniklic i djupled. 1–0-skytten vann duellen mot Fredrik Liverstam och det efterföljande inspelet hittade in till Muamer Tankovic. Tankovic kom insmygandes bakom Markus Holgersson och vinklade fint in 2–0 och skickade sig själv upp i delad skytteligaledning på elva mål med Jordan Larsson, numer i Spartak Moskva.

I andra halvlek hade Hammarby bud på mer. Bland annat var Johannsson återigen ytterst nära. Även Tankovic hade sin beskärda del av lägen.

– Jag vet inte vad som händer i slutet. Det är så jävla slarvigt, det var på väg att bli samma historia som förra veckan när vi släppte in vårt andra mål mot Kalmar, säger Muamer Tankovic till C More.

Helsingborg fick liv

Hammarbys kontroll av bollen var intakt, men trots det fick matchen rejält med liv när inbytte Alexander Farnerud reducerade i den 83:e minuten efter slappt försvarsspel av hemmalaget.

Helsingborg tog för sig mer efter målet men Hammarby red ut stormen. Segersiffrorna skrevs till 2–1.

Hammarby tar klivet förbi Häcken och upp till fjärde plats i tabellen på 35 poäng, sex efter serieledande Djurgården. Helsingborg är kvar på elfte plats med 18 poäng.