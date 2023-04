Hammarby är återigen ett vinnande lag efter derbyförlusten mot AIK. Hemma mot Varberg segrade de grönvita med 2–0, där öppningsmålet var ett självmål strax före paus.

Norrmannen August Mikkelsen bröt sig in i straffområdet, passade in centralt mot en framåtlöpande Abdelrahman Boudah och via benet satte Varbergs försvarande mittback Niklas Dahlström bollen bakom egna målvakten David Olsson.

– Han (August Mikkelsen) får komma förbi alldeles för lätt. Jag trodde inte att passningen skulle gå igenom två personer plus en målvakt. Jag försökte trycka bort honom (Abdelrahman Boudah) men den studsade tyvärr in i mål, säger Niklas Dahlström i Discovery+ sändning.

Andra målet för Dukanovic

1–0 Hammarby, som tidigt i andra halvlek skaffade sig tvåmålsledning. Ett mönsteranfall på högerkanten landade i ett distinkt avslut av yttern Viktor Dukanovic – 2–0 efter den montegrinska 19-åringens andra allsvenska mål.

Hammarby tog sin andra vinst för säsongen, och efter tre inledande kryss har nu Varberg förlorat i allsvenskan för första gången i år.

– Det är ingen superinsats, ingen dålig insats, men helt OK. Jag förväntar mig alltid väldigt mycket av mig själv och laget. Det viktiga var att vi vann och fick tillbaka självförtroendet så kan vi bygga vidare, säger Hammarbys Nahir Besara.

Se Hammarbys segermål i spelaren ovan.

Missa inte: Fotbollsstudion på måndag 22.00 i SVT1/SVT Play

Allt om Allsvenskan 2023