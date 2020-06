17.30 är bollen i rullning på Tele2 Arena. Hammarby vill studsa upp efter två tappade poäng, AIK efter en förnedring på hemmaplan.

Här är de fem senaste derbymatcherna i allsvenskan mellan de två klubbarna.



22 september 2019 – Hammarby-AIK: 2-1

Vladimir Rodic tog matchen i egna händer, hamrade in ett mål i varje halvlek och en Karol Mets-reducering med tjugo minuter kvar hjälpte inte för AIK. Hammarby höll undan. Rodic blev hjälte och hånade motståndarfansen.



2 juni 2019 – AIK-Hammarby: 2-0

I strålande solsken på Friends Arena sprang Sebastian Larsson in två snabba mål och punkterade de grönvita lungorna. Visade att gammal är äldst och var precis den vinnarskalle som AIK-lägret hoppades på.



23 september 2018 – AIK-Hammarby: 1-0

Stockholm kokade i matchen som ansågs avgöra utgången av Allsvenskan. Henok Goitom brände straff, men revanscherade sig med kvarten kvar genom att vräka in derbyts enda mål inför rekordmånga 49 034 åskådare.



20 maj 2018 – Hammarby-AIK: 0-1

Det såg ut att sluta mållöst, de såg ut att dela på poängen. Men i matchminut 81 fick AIK straff och Tarek Elyonoussi, som förvandlats till en korsning av målgörare och grovjobbare, var kylig i grytan.



10 september 2017 – Hammarby-AIK: 1-1

Det hade inte ens gått en kvart när Pa Dibba störtade fram och skickade in 1-0 med vänstern – men sekunder före pausvilan knorrade Kristoffer Olsson in en frispark via ribban och 1-1 stod sig matchen ut.

KLIPP: Så funkar nya handsregeln (14 juni 2020)