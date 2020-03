Hattrick av Moro

Spelarna i Dalkurd FF hade inte koll på Mamudo Moro i första halvlek.

24-åringen, som kom till Mjällby från Helsingborgs IF inför säsongen, var stekhet. Han tryckte in tre mål under den första halvtimmen. Innan den första halvleken var slut hade även David Löfquist ordnat 4-0.

Gruppfinal i helgen

Slutresultatet blev 5-0, sista målet gjordes av Taylor Silverholt.

Mjällby toppar grupp 1 med maximala sex poäng. Djurgårdens IF, som tappade poäng mot Sandvikens IF, är tvåa med fyra poäng. Djurgården och Mjällby möts i helgen.