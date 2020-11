Helsingborgs ordförande avgår efter degraderingen

– Besvikelsen är enorm. Jag är jätteledsen för att Helsingborgs IF lämnar allsvenskan. Jag är verkligen, verkligen ledsen, säger HIF:s ordförande Krister Azelius till SVT Sport.

– När vi degraderas så var det självklart för mig att jag måste ta det yttersta ansvaret och lämna.

Helsingborg har bara vunnit fyra av 29 matcher i allsvenskan denna säsong. 2016 var senast klubben åkte ur högstaligan. Klubben skriver på sin hemsida att man befinner sig i ett bättre läge nu än sist.



– Rent ekonomiskt så lärde Helsingborgs IF sig 2016, då vi åkte ur senast. Vi har kontrakt där vi har lönelappar som beror på om vi är i allsvenskan eller superettan. Det värsta hotet ekonomiskt just nu är inte degraderingen, det är fortfarande pandemin, säger Azelius.



– Det går inte att komma ifrån. En ordförande leder styrelsen. Misslyckandet som Helsingborgs IF har stått för i år. Ytterst måste jag stå för det. Alla vet att jag inte kan sätta bollarna, men det går inte att peka på enskilda tränare eller spelare.

Sejouren i allsvenskan blev två år den här gången.

”Föreningen mår extremt dåligt”

– Idag mår HIF jättedåligt, såklart. Det sportsliga misslyckandet att bli degraderad från allsvenskan är bortanför allt acceptabelt. Det här är en förening som mår extremt dåligt och jag mår personligen extremt dåligt.

Helsingborg spelar sin avslutande match i allsvenskan på söndag borta mot IFK Norrköping.

