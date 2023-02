Hemmalaget behövde inte vänta länge för ett ledningsmål. För redan i den tionde minuten kunde Isaac Kiese Thelin kyligt placera in 1–0. Ett par minuter senare utökade Sebastian Nanasi till 2–0.

– Det känns jättebra, det har inte riktigt klickat under försäsongen, jag har inte riktigt fått in bollen i mål. Såklart extra skönt att göra ett mål och en assist, säger Nanasi i C Mores sändning, enligt TV4:s Fotbollskanalen.

”Otrolig dominans”

Trots en överkomlig 2–0-seger var allt inte frid och fröjd för Malmö och nye tränaren Henrik Rydström. Mittfältaren Moustafa Zeidan fick kliva av skadad efter 50 minuter med en befarad muskelskada.

– Vi har otrolig dominans hela matchen. Och hanterar deras styrkor på ett jävligt bra sätt, säger Rydström.

47-årigen har imponerat stort som tränare – först i Sirius och sedan i Kalmar FF. Han skrev på ett ”tillsvidarekontrakt” med Skåneklubben i november.

”Bekväma”

– Vi blev bekväma i några perioder, sedan är det alltid en avvägning när man leder med 2–0 och inte vill åka på onödiga kontringar. Vi ville inte bjuda in dem till den typen av fotboll. Men jag är sammantaget jättenöjd och vi fick matchen precis dit vi ville, säger Rydström till klubbens hemsida.

Härnäst väntar svenska cupens andra gruppspelsmatch för Malmö FF – mot IFK Luleå den 27 februari.

IFK Norrköping, som hade en bedrövlig säsong 2022 med en tolfte plats, inledde tävlingssäsongen med att besegra Gais med 1–0. Stor matchhjälte blev Arnór Traustason som stod för matchens enda fullträff.

På Tele2 arena stod Nahir Besara för Hammarbys två första mål i 4–1-segern mot Brage. Sedan satte inhopparna Jusef Erabi, 19 år, och Montader Madjed, 17, dit klubbens övriga mål.