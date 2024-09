Hör Hugo Larssons intervju efter petningen i spelaren ovan.

Dagen före gruppspelsmötet med Estland i C-divisionen i Nations League hamnade en 20-åring från Svarte mest i fokus på presskonferensen. Nästan för mycket, ansåg Jon Dahl Tomasson.

– Prata om de andra spelarna också, bland annat de som sitter bredvid mig, säger Sveriges förbundskapten på podiet och tittar åt höger på Viktor Gyökeres och Alexander Isak.

”Inga problem”

Frågorna handlade om Hugo Larsson, till vardags i Bundesligaklubben Eintracht Frankfurt. Han spelade två halvlekar i junisamlingen men i torsdags vid 3-1-vinsten mot Azerbajdzjan blev han kvar på bänken. Medan de andra centrala mittfältarna – Yasin Ayari, Mattias Svanberg, Lucas Bergvall, Anton Saletros och Jens Cajuste – fick speltid.

– Jag har inga problem med Hugo. Ibland kan det vara svårt när tränare berättar vad spelare behöver förbättra. Men han är ung och behöver förbättra mycket, men det kan gå fort, säger Dahl Tomasson.

Larsson själv var väldigt besviken efter petningen.

– Jag förväntade mig annat efter den starten i Tyskland. Jag har spelat 90 minuter i varje match och poäng i två av tre matcher. Jag hoppades att jag skulle flyga på det jag har gjort där nere.

Har Jon pratat någonting med dig under veckan?

– Han förklarade direkt för mig om det här med passningarna framåt, han vill se mer av dem. Mer än det har vi inte pratat. Jag har passat in i alla spelsätt innan och jag tror att jag hade passat in i detta också. Under hela min karriär har jag fått höra att jag är elev som spelare och lär mig av mina tränare. Det är trist, det är Jon som bestämmer, inte jag.

”Känns som om jag har Sverige bakom mig”

Hugo Larsson har sagt till Dahl Tomasson att han hade uppskattat om deras konversation hade stannat mellan dem.

– Jag tycker att det ska vara så med vissa saker, men så har inte fallet varit nu. Det är Jons bild, jag ser på mig själv på ett helt annat sätt. Som en otroligt duktig spelare. I Tyskland har jag en tränare som ser mig på ett annat sätt, det är väl tur att det är där jag spenderar mest av min vardag.

Blir det någon speltid i morgon? Du låter inte jättehoppfull.

– Vi får se, det är upp till Jon. Du får fråga honom.

Vad säger du om uppståndelsen runt dig?

– Jag tycker att det är lite fint. Det känns som om jag har Sverige bakom mig. Det betyder att jag gör rätt i mångas ögon.

Se hela intervjun med Hugo Larsson om petningen och kritiken mot förbundskaptenen: