Se vilda glädjescenerna när Carlén sätter avgörandet i klippet i toppen av artikeln.

Rent matematiskt kunde tre lag hamna på kvalplats inför den sista allsvenska omgången 2023.

Men tack vare tre poäng och en betydligt bättre målskillnad var AIK (som vann med 3–1 mot Värnamo) aldrig riktigt i fara när det gällde kampen om kvalplats.

I stället stod det mellan Brommapojkarna och IFK Göteborg. I halvtid låg BP under med 1–0 hemma mot Häcken, samtidigt som Blåvitt hade 0–0 mot Varberg.

Men inom loppet av två minuter gjorde BP två snabba mål på Grimsta av Wilder Odefalk och Zeidane Inoussa – och helt plötsligt trillade Blåvitt ner på kvalplats.

BP tvingas kvala

Göteborgsklubbens förutsättningar blev sedan än mer dystra när laget hamnade i underläge mot Varberg. I 74:e minuten kunde dock Lucas Kåhed tända Blåvitts hopp med sin kvittering.

Arbnor Mucolli fick sedan en gyllene möjlighet att ge Blåvitt ledningen i 89:e minuten – men 24-åringen slog straffen högt över.

Men till slut fick Blåvitt jubla trots allt. I 95:e minuten blev Adam Carlén stor hjälte när han tryckte in 2–1 framför en vilt jublandes bortaklack.

– Jens (Askou, tränare) satte in mig för att få in tyngd i straffområdet. Jag försökte hålla undan försvararen och klippa till, så gick den in, säger Carlén till SVT Sport och fortsätter:

– Det här förtjänar våra fans. Vi har haft en jobbig säsong.

”Det är hemskt”

I och med det slipper IFK Göteborg kvala, samtidigt som BP ställs mot tabelltrean i superettan, Utsikten, om knappt två veckor.

– Det är hemskt. Vi vinner mot regerande mästaren och gör en bra match, men ändå måste vi kvala. Så det är en hemsk känsla, säger BP:s Wilder Odefalk.