IFK Norrköpings säsong har varit en med två ansikten. Nykomlingarna inledde med att rada upp vinster och vara i toppen av tabellen. Sedan dalade de totalt och radade upp nio (!) raka förluster.

När Växjös Evelyn Ijeh gjorde sitt andra mål för kvällen och de gick upp i en 2-1-ledning såg det ut att bli den tionde raka förlusten för ”Peking”. Men Ebba Handfast nickade in kvitteringen till vilt glädjejubel från lagkamraterna. Och två minuter senare drog Wilma Leidhammar i väg på en räd på vänsterkanten, hon vek in och tryckte in bollen via stolpen i mål.

Växjö tryckte på i slutminuterna men Norrköping ville inte tappa ledningen då de inte hade vunnit sedan april.

3-2 stod sig och Norrköping bröt mardrömssviten.

– Otroligt skönt, efter nio förlusterna så var det äntligen lite medvind, säger Leidhammar till SVT Sport.

Ni var på väg mot tionde raka, hur orkar ni vända?

– Det är bara mental styrka i dag, vi visar att vi är ett bra lag som krigar i 94 minuter. Det var otroligt starkt av alla att hämta upp det i dag.

Vad har hänt i IFK Norrköping de senaste omgångarna?

Mycket mentalt, det har funkat bra på träningarna men så fort vi har hamnat i underläge så har det satt sig i huvudet hos oss. Vi har inte orkat hämta upp det. I dag visar vi att vi är påvägen tillbaka så det är skönt.

Kopplingen till Janne Andersson

Och Leidhammar har en speciell koppling med en viss förbundskapten då de båda har Alets IK som moderklubb.

– Janne Andersson är också känd i Norrköping, det är därför folk kommer ihåg mig, för att vi delar moderklubb.

Har han hört av sig?

– Ja, han och min pappa känner varandra så han har skrivit lite med honom. Han tycker det är kul att det går bra för oss och att jag har tagit mig hit, säger Leidhammar.