I den första tilläggsminuten gick Isak upp en i duell och nickade på armen på Moussa Nakhaté och domaren blåste för straff. Kieran Trippier ställde sig för att ta den men gav bort den till Isak som smällde in bollen högt till höger för 2-1.

Han sprang sedan ut och firade med de tillresta fansen på klassiska City Ground.

Vid 1-0 på tilläggstid i första halvlek spelades bollen in till Isak som kom lite snett men justerade benet och drog in bollen via den bortre stolpen. Det såg ut som om träffen kom långt ner på smalbenet.

Underkänt mål efter lång VAR-granskning

I mitten av andra halvlek trodde de flesta att Isak spelat fram Elliot Anderson till dennes första seniormål för Newcastle på nick. Isak spelade in bollen, som kom tillbaka via Sean Longstaff. Sittande på marken tog sig Isak upp och gjorde en snabb dragning och spelade in bollen till Anderson i den bortre delen av straffområdet. Det underkändes efter en lång videogranskning, vilket blev omdiskuterat.

Med knappt tio minuter kvar speladde Longstaff fram bollen till Isak som tappade balansen i skottögonblicket och inte fick full kraft och bollen stoppades

Smart frisparksvariant när Isak låg bakom boll i ribban

Efter drygt tio minuter stod Isak i en kompletterande mur när Newcastle hade en frispark. Bollen passades smart fram av Kieran Trippier till Isak som fick på ett bra avslut. Nottinghams Renan Lodi råkade i hetsen dra bollen i egen ribba men hade tur och målvakten Keylor Navas kunde ta hand om bollen.

Nottingham tog ledningen i mitten av den första halvleken. Newcastles Sven Botman spelade tillbaka bollen till egen målvakt utan att upptäcka att Emmanuel Dennis lurade i området och snappade åt sig bollen och lade in 1-0 till nederländaren Botmans stora besvikelse.