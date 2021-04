Isak satte personligt rekord – nätade för 14:e gången

Alexander Isak slog till med sitt 14:e ligamål för säsongen (29 matcher) i bortamötet med ligajumbon Eibar. Anfallaren fick bollen efter en hörna och via en nickskarv, slog han in 1–0 från nära håll efter en dryg halvtimmes spel.

Målet godkändes efter VAR-granskning då situationen var ett misstänkt offsideläge.



Fullträffen betydde också att 21-årige Isak satte personligt rekord. Aldrig tidigare har han smällt in 14 bollar under en säsong. Hans nu näst bästa notering, 13 mål, är från säsongen 18/19 med Willem II i nederländska ligan.



Isak blev utbytt i den 73:e matchminuten.

Tungt för Eibar

Eibar är inne i en riktigt tung trend. Laget låg tolva efter 17 omgångar men har nu radat upp 16 raka ligamatcher utan seger.



Real Sociedad är femma i La Liga när fem matcher återstår.