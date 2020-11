Janne Andersson om tuffa spelschemat: ”Totalt vansinne”

Spelschemat har varit tufft i fotbollseuropa under hösten. De stora fotbollsligorna har matchat hårdare än normalt, och för fotbollslandslagen var det tre matcher per samling.

Detsamma väntar i vår. Då kommer landslaget spela tre matcher per samling, antingen tre VM-kvalmatcher eller två kvalmatcher och en träningsmatch.

”Totalt vansinne”

Detta är en utveckling som det svenska landslagets förbundskapten Janne Andersson inte uppskattar.

– Om vi pratar om det här med tre matcher så har ju vi valt att inte matcha alla spelare i alla tre matcherna. Men om det nu blir tre tävlingsmatcher per samling som det kan bli under våren, då är det ju totalt vansinne. Om vi tar Victor (Nilsson Lindelöf) som exempel, han spelar ju i princip söndag-onsdag-söndag-tisdag-lördag hur länge som helst, och hade knappt någon ledighet alls mellan säsongerna innan det drog igång, sade Andersson på en digital pressträff under måndagen, och fortsatte:

– Att inte fler spelare åkt på fler skador så här långt gör mig jätteförvånad. Och jag är även förvånad att inte varit mer diskussion om det här ur ett sportsligt och medicinskt perspektiv. Det är oerhört tufft för de här spelarna, för det är ju inte så att de spelare mot dåliga lag. Men jag hoppas att Victor kan få ordning på sin rygg, för det är inte roligt med skadade spelare.

– Så jag hoppas att det ger med sig, men jag är förvånad att det inte är fler som åkt på såna här slitage-skador.

”En ekonomisk sida”

Andersson förstår dock varför det blivit som det blivit.

– I bakgrunden finns det ju en ekonomisk sida som gör att det blir så här och den är svår för mig att slå på. För jag har inte ekonomiskt ansvar. Men utifrån ett sportsligt perspektiv är det här totalt förkastligt. Sen har jag respekt för att faktorer som jag inte är inblandad i påverkar.

