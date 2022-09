I dagarna tog förbundskapten Janne Andersson ut truppen till Nations League-samlingen i september där Blågult ställs mot Serbien och Slovenien. Alexander Jeremejeff, skytteligaledare i allsvenskan, saknades bland namnen.

Enligt Andersson var spelaren ”precis under strecket” för att tas ut.

– Det är klart att man hade en liten förhoppning. Jag har väl inte tänkt på det mycket mer än när uttagningen var. Vad ska jag säga? Det har känts bra hela säsongen. Samtidigt finns det fler jäkligt duktiga anfallare, det är bara att kämpa på, säger Alexander Jeremejeff till SVT Sport.

Om han själv tycker att han borde blivit uttagen?

– Jag vet inte om det jag tycker spelar så stor roll. Jag har gjort det väldigt bra i allsvenskan och vi leder serien. Men jag fortsätter att tänka på mitt lag och spelsätt. Vilka spelsätt eller anfallare han (Janne Andersson) vill ha och behöver, det väljer han. Jag kommer bara fortsätta.

Anfallaren uttrycker sin besvikelse

Jeremejeff utvecklar sina känslor.

– Det är väl klart man blir besviken, men det är inte så mycket man kan göra. Gör man mycket mål så blir det frågor och tankar om det, men det är inte så mycket. Det finns en besvikelse, det ska jag inte ljuga om.

Förbundskaptenen sade under uttagningen att Jeremejeff ”inte öser in mål just nu”. 28-åringen, som noterats för tre mål på de fyra senaste matcherna, är själv inne på ett annorlunda spår om sitt facit.

– Om man bara tittar siffror så är det väl inte så (att målen minskat). Jag har ett ganska bra målsnitt, det har jag haft under hela säsongen. Men landslaget har gjort det bra under en längre period och det är klart att han har koll på de spelarna han vill ha.