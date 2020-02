Johannesson: ”Sätter otroligt många frågetecken”

I kväll meddelade Östersunds FK att man går drygt 40 miljoner kronor back under 2019 års verksamhetsår. Vd:n Lennart Ivarsson kommenterade till ÖP att man ”gör ett katastrofresultat”. Och SVT:s expert Markus Johannesson instämmer.

– Det Lennart Ivarsson säger stämmer. Det som är förvånande är att det är så stora siffror som man går minus under 2019. Och det sätter ytterligare en hel del frågetecken hur föreningen skötts och hur man ska lösa framtiden.

”En del saker att lösa”

Och just framtiden är ÖFK:s stora problem för stunden. Klubben måste agera snabbt och resolut för att klara krisen menar Johannesson.

– Även om man klarar elitlicensen så har man en del saker att lösa just nu och jag hoppas man har likvida medel för att driva laget under året, analyserar Johannesson och fortsätter:

– Sportsligt sätt för allsvenskan så vore det verkligen inte bra om man inte kan införa det man sagt att man ska kunna göra. Sen är det ju så att det florerar en massa rykten och därför är det omöjligt att kunna uttala sig om de har möjligheten att lösa det här för elitlicensen 2021.

SVT:s expert Johannesson är också kritiskt till hur ledningen inom ÖFK har arbetet, både externt och internt.

– Jag sätter otroligt många frågetecken kring hur man hanterat hela den här situationen. Hur transparent man är, vad man kommunicerar, hur man hanterar de här interna bråken.

”Måsta söka pengar i sin närhet”

– Nu är det uttalanden som kommer från personer som inte varit med på ett tag och det verkar vara en hel del interna stridigheter vilket gör det svårt att se hur de ska lösa det här.

I årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisar ÖFK hur klubben arbetar med allt ifrån personalbesparingar till insamlingar för att klara krisen. En av de bäckar som det måste hämtas vatten från är större sponsringssummor som måste komma in från företag.

Något som SVT:s expert Johannesson tror kan bli svårt.

– Då måste man söka pengar i sin omedelbara närhet. För det är nog närmast sörjande som kan tänka sig att gå in med de summorna i klubben just nu. Och hade jag varit företagare med dem kapitalen så hade jag varit väldigt restriktiv med att gå in med några pengar i Östersund.

Kvällens årsbesked tror också Johannesson kan vara det första steget på slutet för ÖFK.

– På sikt har jag svårt att se att man klarar det här med elitlicens och framförallt sportsligt då deras ekonomi kommer att påverkas.