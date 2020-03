Jordan Larsson målskytt – inför publik

Ryska Premier League spelas och har inga restriktioner angående coronaviruset.

Då passade Jordan Larsson på att blir matchhjälte för sitt Spartak Moskva i 3–1-segern borta mot Orenburg.



I den 72:a matchminuten drog Jordan Larsson till med vänsterfoten precis vid straffområdeslinjen – en bra träff som letade sig in i nät strax under målvaktens vänstra kryss. Målet var Larssons femte för säsongen och betydde 2–1



Larsson spelade senare fram bollen till Reziuan Mirzov som rullade in 3–1 för Spartak Moskva, som nu ligger åtta i tabellen, fem poäng före elvan Orenburg.

"Henrik Larsson" – här blir skotten exalterad över Jordan