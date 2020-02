Sebastian Andersson bröt måltorkan

Efter åtta matcher utan att hitta nätet, fick äntligen Union Berlins Sebastian Andersson jubla.

I mötet med Eintracht Frankfurt slog 28-åringen till i den 49:e minuten.



Christopher Lenz spelade fram Andersson som gjorde karriärens kanske enklaste mål när han la in bollen i öppet mål till 1–0.



I 69:e minuten utökade Union Berlins sin ledning till 2–0. Sebastian Andersson var framme och högg på en boll efter ett inlägg, som målvakten inte nådde. Bollen touchade sedan Andersson och gick in i mål efter att Eintracht-försvararen Evan Ndicka stött in bollen.



Florian Hübner reducerade med drygt tio minuter kvar att spela, men det blev seger för Union Berlin.