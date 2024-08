På förhand ville nog ett krisande Kalmar på nästjumboplats inte möta ett revanschsuget Malmö. Men det visade sig vara precis rätt tillfälle att möta serieledaren.

Det började visserligen bra för ”himmelsblått”. Ett inlägg tog på Alex Gersbachs hand och assisterande domaren påpekade för huvuddomaren att han skulle blåsa för straffspark. Så blev det och Erik Botheim förvaltade den till 1–0 som stod sig in till halvtidsvisslan.

– I stora delar av första halvlek får vi matchen dit vi vill, vi är ju totalt dominanta, säger Henrik Rydström till Max.

Men Kalmar vaknade till. Först med en snygg kvittering på halvvolley av Melker Hallberg och tio minuter senare utökade Vince Osuji och Malmö var i brygga.

Bollinnehavet framåt var stundtals runt 80 procent till bortalaget och till sist fick Kalmar ge vika när ett annars roterat Malmö bytte in spelare som Isaac Kiese Thelin, Taha Ali och Anders Christiansen.

Rydström: ”Får fundera på varför vi kommer fel”

Just Ali drev fram och hittade in till Hugo Bolin som läckert lyfte in bollen i bortre krysset i den 77:e minuten för 2–2.

– Skönt att vi får lite effekt när vi vågar kliva upp på dem, säger Kalmartränaren Stefan Larsson.

– De får träff direkt i andra halvlek och vi kommer fel och det får jag fundera på varför det blev så, säger Rydström.

Ett resultat som stod sig och serieledande Malmö har 10 poäng ner till närmast jagande Hammarby. Kalmar är fortsatt nästjumbo.

