De svartgula tog emot Örebro i premiären hemma på Skytteholms IP och hade mycket att glädja sig åt när domaren blåste av matchen.

Två mål framåt, noll bakåt och tre poäng direkt i premiären.

Jenny Danielssons skott från distans i den 78:e minuten stack ut lite extra. Den finländska mittfältaren tog emot bollen en bit utanför straffområdet, siktade in sig och dundrade iväg ett tungt skott som letade sig in via bortre stolpen.

– Jag kollade upp och såg att målvakten stod stilla och chansade. Och den gick in, säger Danielsson till Viaplay.

AIK hade problem med offensiven i fjol – då laget slutade tredje sist i damallsvenskan – och kunde glädja sig åt att det lossnade direkt framåt i premiären.

– Jävligt viktigt, jävligt skönt. Det känns som att vi är mer stabila nu, säger Jenny Danielsson.

Örebro hade mest bollinnehav och skapade flest målchanser – bland annat 10-1 i hörnor – men inledde säsongen på samma sätt som man avslutade den förra, med förlust.