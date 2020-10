Sverige krossade Armenien – vann med 10-0

Jesper Karlsson hade en fin säsong med Elfsborg och lämnade för holländska AZ Alkmaar i slutet av september.

Formen håller i sig.

I fredags gjorde han två av målen när Sveriges U21-landslaget besegrade Luxemburgs U21-landslaget med 4-0. I dag levererade han igen mot Armeniens U21-landslaget.

Karlsson tryckte in ett hattrick i första halvlek. Först tryckte han in två mål från straffpunkten – sedan blev han frispelad och lyfte läckert in 3-0.

Fina inhopp av Abraham och Hansson

I andra halvlek spelade Karlsson fram till Svante Ingelssons 4-0-mål.

Paulos Abraham och Emil Hansson hoppade in i andra halvlek. Abraham gjorde 5-0 och sedan fixade Hansson både 6-0 och 7-0.

Matchen slutade 10-0.

Abraham blev tvåmålsskytt till slut och Hansson gjorde hattrick. Det blev även ett debutmål för Amin Sarr.

Men det är tufft för Sverige att nå U21-EM. Laget har två matcher kvar att spela av kvalet, först Armenien igen och sedan en tuff bortamatch mot gruppettan Italien. I nuläget är Sverige trea i gruppen, en poäng bakom Italien och Irland.