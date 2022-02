Dejan Kulusevski fick debutera för ”Spurs” redan i helgen efter övergången från Juventus. Svensken hoppade in i FA-cupsegern mot Brighton, 3-1.

Under onsdagskvällen var det dags för Premier League-debut, men det blev ingen särskilt kul sådan.

Tottenhams tränare Antonio Conte valde att byta in Kulusevski i 76:e minuten när laget ledde med 2–1. Sex minuter senare var helt plötsligt Southampton i ledningen. Norrmannen Mohamed Elyounoussi nickade in 2-2 och strax efteråt skickade Che Adams in 3-2.

Tottenham hade en boll i nät alldeles i slutet av matchen genom Steven Bergwijn. Nederländaren trodde att han hade gjort det förlösande kvitteringsmålet men VAR visade att han befann sig offside och målet dömdes bort.

Southampton vann med 3-2.

– Spelarna gav allt i dag och därför är det så synd att vi förlorar, säger Conte.

