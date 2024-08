Real Madrid-stjärnan Kylian Mbappés följare på X höjde nog på ögonbrynen under natten till torsdag.

Plötsligt publicerades flera märkliga inlägg på kort tid. Bland annat en bild på en gråtandes Lionel Messi med texten:

”Cristiano Ronaldo is the greatest football player of all time. This midget is NOT my goat”.

Andra inlägg antydde på att Mbappé var intresserad av att flytta till Manchester City och senare även Manchester United – gratis 2028. En eventuell återkomst till PSG förnekades också.

Det publicerades även meddelanden mot Israel till förmån för Palestina. Senare återfick stjärnan kontrollen över sitt konto och samtliga inlägg raderades.