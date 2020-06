Läkaren: Ingen publik kan leda till färre skador

Allsvenskan skulle ha sparkats igång i april, men på grund av coronapandemin sker premiären i morgon. Viruset gör även att flera saker blir annorlunda den här säsongen.

Det kommer att bli ett tajt spelschema för lagen. Det kan leda till fler skador.

– Generellt är det så. Blir det fler matcher, så blir det fler skador. Frågan är om det också kommer att leda till fler överbelastningsskador, som muskelbristningar och så vidare. Det blir en viktig roll för oss i det medicinska teamet att parera det, ha en bra kommunikation med tränarna och spelarna. Vi vill fånga upp så mycket förkänningar som möjligt, säger Elfsborgs lagläkare Matilda Lundblad.

– Det kommer så klart vara en fördel för de lagen som har en bred trupp.

”Det är då skadorna sker”

Att spela utan publik blir kännbart ekonomiskt för klubbarna. Men det kan vara positivt utifrån en skadesynpunkt med tanke på att spelarna inte får samma adrenalinpåslag.

– Det tror jag kan vara positivt. Rent belastningsmässigt, och när det gäller skaderisken, skulle jag säga att det är positivt. Spelarna kan gå in mer och fokusera, och inte ha något adrenalinmoment som spelar in, säger Matilda Lundblad.

– Adrenalinpåslaget under matchen gör att du jobbar hårdare. Sista kvarten, i båda halvlekarna, kan du bli trött i huvudet och trött i muskulaturen. Det är då skadorna sker. Får du inte adrenalinpåslaget på samma sätt under en match så skulle det, i teorin, kunna leda till färre skador. Du kan vara piggare i huvudet och kroppen under en hel match.

Statistik från Bundesliga visar att det har blivit fler skador i ligan efter virusutbrottet – 0,27 mot 0,69.

– Jag såg artikeln. Jag har inte titta på den statistiken, men jag tror det är sannolikt att vi får fler muskelskador i allsvenskan. Sen om publikaspekten kan göra att det blir färre skador, samtidigt som det medicinska teamet är på tårna, så kanske man kan platta ut även den kurvan.