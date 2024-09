Sverige fick med sig dubbla vinster i Nations League. Men den sportsliga framgången har skuggats av en öppen konflikt mellan den nye förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson och unge mittfältaren Hugo Larsson.

”JDT” har sagt att Larssons spelstil inte passar, och mittfältaren håller inte med.

– Jag har passat in i alla spelsätt innan och jag tror att jag hade passat in i detta också. Under hela min karriär har jag fått höra att jag är elev som spelare och lär mig av mina tränare. Det är trist, sade han då.

Tidigare förbundskapten Lars Lagerbäck har aldrig varit med om något liknande menar han.

– Det är väldigt ovanligt och kanske framför allt med en så ung kille som knappt spelat i landslaget, säger han till SVT Sport.

”Dåligt av Jon och Hugo...”

Hur lätt kan det vara att åtgärda en sån här öppen dispyt?

– I ett svenskt landslag tycker jag inte det ska behöva påverka. Men livet förändras och samhället och egon kanske har blivit starkare.

Lagerbäck fortsätter:

– När vi var oense eller spelare var besvikna löste vi det. Är det inte något speciellt som har hänt är det dåligt av Jon och framför allt Hugo, om inte han kan påvisa att Jon sagt något som skadat honom.

76-åringen menar att 20-åringen måste ta ansvar för att klara ut hur det ska se ut i framtiden.

– Det är inte farligt att kommentera en spelare kvalitet, men Hugo har kritiserat hur hans medspelare spelar.