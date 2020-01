Leicester vann – endast tre poäng bakom City

Leicester, som överraskade rejält när klubben vann Premier League 2015/16, imponerar den här säsongen. På onsdagskvällen vann laget hemma mot West Ham med 3-1.

Harvey Barnes och Ricardo Pereira ordnade de två första målen i matchen.

Efter ett väggspel kunde Barnes enkelt trycka in 1-0 till Leicester halvvägs in i den första halvleken. På stopptid i första halvlek sköt Pereira in 2-0, assisterad av Barnes.

West Hams Mark Noble reducerade till 2-1 på straff.

Två sena mål av Perez

”Hammers” jagade en kvittering. Men med drygt tio minuter kvar av ordinarie speltid fick hemmalaget straff.

Ayoze Perez tog hand om den på bästa sätt och sköt in in 3-1. I den 88:e minuten var det dags för Perez igen. Han fick bollen centralt i straffområdet och rullade in slutresultatet 4-1. Det var Leicesters första ligavinst efter två raka förluster i Premier League.

Liverpool leder Premier League komfortabelt, laget har spelat in 64 poäng. Manchester City är på andra plats med sina 51 poäng, tre före Leicester. City och Leicester har spelat 23 matcher.