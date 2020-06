Liverpool kan ha vunnit ligan i kväll

Det ekade över arenan när spelarna skrek på varandra för att kommunicera. Emellanåt var det tunga tillslag på bollen. Crystal Palace hade inte ett skott på mål på hela matchen och gjorde en väldigt slät figur.

– Vi behöver två poäng och är nära. Vi har väntat länge på titeln och som klubb har vi drömt om att vinna ligan men vi tar inget för givet. Vi har det i egna händer och oavsett vad som händer i morgon möter vi Man City nästa vecka, säger Alexander-Arnold.

Legendaren Dalglish såg matchen live

Det var fyra vackra mål som tv-tittarna fick se: Trent Alexander-Arnold skruvade in en frispark utanför straffområdet för 1-0, vid 2-0 plockade Mohamed Salah med sig en djupledsboll och var kall i straffområdet, vid 3-0 bombade Fabinho in bollen från bortåt 30 meter och vid 4-0 spelade Salah i djupet och den snabbt rusande Sadio Mane placerade in bollen.

Liverpool hade släppt in 300 personer som satt utspridda på arenan. En av dem var Kenny Dalglish, 69, som var spelande tränade när laget 1990 senast vann ligan. Tre år senare delades den första Premier League-titeln ut.

Strömberg: ”Det var mästarklass”

– Det är en av de mest komfortabla segrar jag sett i Premier League det här året. Det var mästarklass, säger Viasats expert Glenn Strömberg.

– Det kan inte vara mer klasskillnad mellan två lag ur samma division. Det var spel mot ett mål hela matchen. Någon fotbollsmatch var det ju inte, säger krönikören Erik Niva