Liverpool segrade sent i seriefinalen

Tottenham ledde inför mötet ligan på samma poäng som Liverpool. De regerande mästarna hade en lång skadelista att peka på, men kunde trots det vinna toppmötet med 2–1.

Matchen inleddes med ett enormt Liverpool-tryck, som fanns kvar under i princip hela matchen. Hugo Lloris i Tottenham-målet fick göra flera räddningar i den första halvleken, och hemmalaget fick till slut hål på fransmannen.

Mohamed Salah sköt bollen via en motståndarback in i mål, och ledningen var ett faktum. Men bara sju minuter senare kom Son Heung-Min fri med Alisson och tryckte in 1–1 – Tottenhams egentligen enda målchans i den första halvleken.

Mål i 90:e minuten

Liverpool rivstartade även i andra halvlek, och kom närmare ett segermål. Tottenham stack emellan med ett stolpskott från Steven Bergwijn, men kom inte närmare än så. I den 90:e matchminuten gjorde Liverpool segermålet.

Roberto Firmino kom högst på en hörna, och brassen sprang tvärs hela planen för att fira framför The Kop och dess segerlystna fans.

Vinsten betyder att Liverpool tar över serieledningen från Tottenham.

– Bästa laget förlorade, sa Tottenhams manager José Morinho surt.

