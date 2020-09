Lloris efter misstaget: ”Vill vinna”

–Det andra målet är mitt ansvar. Det är så det är att vara målvakt i fotboll. Om man gör misstag får det konsekvenser. Ett litet misstag kan avgöra allt, sade Hugo Lloris efter felpassningen som gav Sverige en sen 2–1-seger 2017.

Mer än tre år har gått sedan VM-kvalmötet – men när Hugo Lloris kliver in i pressrummet blir han snabbt påmind om det som skedde senaste han spelade på Friends arena i Solna.

33-åringen från Nice håller dock fast vid sin version.

– Det var mitt fel, säger han kort och blickar snabbt framåt mot Nations League-premiären på lördag.

– Vi har stor respekt för Sverige, de har ett eget spel och är ett väldigt starkt lag. Det kommer att bli en hård och tuff match, det var det senaste vi var här då matchen avgjordes först i slutet.

Spelat tillsammans länge

Förbundskapten Didier Deschamps – som saknar kvartetten Paul Pogba, Houssem Aouar, Tanguy Ndombélé och Steve Mandanda på grund av covid-19 – tar vid efter Lloris beskrivning av Sverige och inleder med att svara ”alla” på frågan vilka blågula spelare de mest pratar om under teorigenomgångarna.

Sedan rabblar han upp Mikael Lustig Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Berg, Emil Forsberg, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Robin Olsen...

– Sveriges lag har väldigt mycket erfarenhet. De flesta spelarna är runt 30 år och de har spelat tillsammans länge, även om det har kommit in några yngre. De är vana vid att spela tillsammans och är ett starkt lag, en stark motståndare, säger han.

– Det är aldrig lätt att spela mot Sverige på den här arenan, det är ett starkt hemmalag och de vann ju senaste gången vi möttes här.

Vann VM i Ryssland

Fransmännens respekt för förbundskapten Janne Andersson & Co är tydlig, vilket de noga påtalar, men Hugo Lloris är även angelägen om att få in att det finns en skillnad mellan landslagen och att det syntes under VM-slutspelet i Ryssland 2018. Där tog Sveriges äventyr slut i kvartsfinalen medan Frankrike lyfte pokalen i Moskva.

– De var duktiga i VM men vi kom också ganska långt i slutspelet, säger han.

