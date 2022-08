Det gick ingen nöd på målchanser för Malmö FF. Tidigt i matchen var de säkra på att de skulle få en straff med sig då Jo Inge Berget revs ner av Dudelanges målvakt. Men domaren höll i pipan till hemmaspelarnas oförstående.

Kort därefter fick Erdal Rakip ett öppet läge rakt framför mål där han försökte chippa bollen över den utrusande målvakten. Men försöket gick en bra bit utanför.

MFF:s övertag blev ännu starkare när Dudelange fick en man utvisad efter dryga halvtimmen. Men målen dröjde.

Andra halvlek hann knappt börja innan Dudelangemålvakten rev ner ännu en Malmöspelare i straffområdet. Den här gången blev det också straff, men Jo Inge Berget fick se den räddad av den gästande burväktaren.

Men, till slut, fick Malmö utdelning. I 54:e minuten kom Joseph Ceesay in med fart i straffområdets högra sida och spelade in till Isaac Kiese Thelin som enkelt sparkade in 1–0-målet.

Malmö låg på men fick vänta på ytterligare mål till 81:a minuten då Ola Toivonen, efter fem minuter på planen, snyggt nickade in 2-0.

Några minuter därpå var det Veljko Birmancevics tur att hitta nät. Inhopparen fick en djupledsboll från Toivonen och rullade bollen in i mål.

Det här var Malmö FF:s första match sedan de sparkade huvudtränare Milos Milojevic. En perfekt start för Andreas Georgson, sportchefen som tagit över tränarrollen på tillfällig basis.