– För mig är den inte inne men det är ett dåligt ingripande av mig samtidigt. Domaren säger att han är helt säker men har man inga kameravinklar så tycker jag inte att han kan ta det, säger Häckens Johan Hammar som noterades för självmålet till Discovery +.

I slutminuterna spelades bollen in i Häckens straffområde och den for upp i ribban via Hammar. Bollen rensades bort via ännu en ribbträff av Kristoffer Lund. Efter visst palaver godkändes målet till 2-2 medan Häckenspelarna viftade avvärjande. Det var svårt att se på tv-bilderna om hela bollen varit inne.

– Jag såg det inte alls, det blev 2-2, haha, skrattar Malmös tränare Henrik Rydström.

Med kvarten kvar spelade sig Häcken igenom Malmö-försvaret. Romeo Amane spelade i djupet till Mikkel Rygaard Jensen skarvade fram bollen till Benie Traore som fri från distans hittade luckan till vänster om Johan Dahlin för 2-1. Det var ivorianens nionde mål och han leder nu ensam den allsvenska skytteligan. Han delade den inför dagens match med MFF:s Isaac Kiese Thelin.

Sprakade om inledningen av andra halvlek

Det sprakade om inledningen av andra halvlek. En del personer på stadion trodde att Anders Christiansen gett Malmö ledningen men hans distansskott touchade nätmaskorna på utsidan och fick det att skaka till.

I stället passade Häcken på att ta ledningen med 1-0. Mikkel Rygaard Jensen slog en vänsterhörna och Even Hovland manövrerade sig fram och nickade in bollen inför ögonen på förbundskaptenen Janne Andersson.

Ett par minuter senare tog sig Martin Olsson fram på vänsterkanten och skickade iin ett inlägg som studsade fram till Stefano Vecchia som fyllt på och distinkt kvitterade till 1-1.

– Det är bra att vi inte förlorar men vi vill alltid vinna hemma, säger Vecchia till SVT Sport.