Mardrömsminuter knäckte Malmö FF

– Vi försökte bjuda upp till dans....Men det spelar ju klassiskt itailenskt...det går långsamt, långsamt och sedan slår de till och vi förlorade matchen på de sista två minuterna i första halvlek, sa en besviken Anders Christiansen till C More efteråt.

De himmelsblå började annars riktigt bra, som sagt. I 17:e minuten fick Sören Rieks en bra chans att sätta dit 1-0 efter ett fint inlägg från höger av Jon Inge Berget. Rieks fick inte träffen han behövde när han stod fri framför Juve-målet.

Luften gick sedan ur skåningarna i 23:e minuten. Juventus anföll med lite fler spelare och MFF tappade markeringen på vänsterbacken Alex Sandro som smugit sig upp i straffområdet. Sandro mötte ett inlägg från Cuadrado med huvudet nästan nere på gräshöjd.

Hoppet levde för Malmö ända till 43:e minuten när Lasse Nielsen klumpigt nog höll fast i Morata inne i straffområdet och domaren blåste för straff. Dybala slog in 2-0 från elva meter och precis efter avspark kom nästa kalldusch för hemmalaget. En lång utspark gick via Rablot och Dybala ,som lurade Lasse Nielsen, och nådde en framrusande Morata som lobbade in 3-0-bollen över Diawara i Malmö-målet.

Andra halvlek blev ganska händelselös. Juventus hade en boll till i nätet men där räddades skåningarna av en offisideavblåsning på Moise Kean.

