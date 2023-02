Med 20 minuter kvar kom Man United i vågor av avslut. Antony blev sista skytt och hittade den vänstra burgaveln och 2-1 för United var ett faktum. Fansen bröt ut i en mäktig sång medan den legendariske tränaren Sir Alex Ferguson hoppade upp och jublade.

I den fjärde tilläggsminuten hade Robert Lewandowski ett jätteläge att kvittera men bollen rensades bort före mållinjen.

– Matcherna hade kunnat gå åt vilket håll som helst under dessa 180 minuter. Det tände till på Old Trafford och det var dramatik in i det sista, säger Viaplays expert Glenn Strömberg.

Man United är nu klart för åttondelsfinal i Europa League.

Efter aggressiv press i samband med ett eget inkast efter en minut av den andra halvleken spelade Bruno Fernandes in bollen till Fred i mitten, som tog ner den hårda passningen och med ett snabbt tillslag hittade det högra hörnet och Old Trafford blev ett enda stort vrål för 1-1.

Jättebråk efter Fernandes skott i de Jongs mage

Efter en knapp timme blev det ett jättegruff med alla spelare inblandade efter att Barcelonas Frenkie de Jong ramlat lätt i en närkamp och sedan Bruno Fernnades skjutit en boll hårt i magen på honom från nära håll. Det slutade med att Fernandes och Franck Kessie fick var sitt gult kort.

Barcelona ledde efter den första halvleken med 1-0. Robert Lewandowski slog in en straff som David De Gea var på vid högra stolpen men inte lyckades mota bort.

Victor Lindelöf och Anthony Elanga blev kvar på Man Uniteds bänk hela matchen.

Sir Alex Ferguson, 81, hade tiidigare i veckan hade han ätit middag med nuvarande tränaren Erik ten Hag.