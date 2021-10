Victor Nilsson Lindelöf fanns i startelvan när Manchester United ställdes mot Liverpool i ett tungviktsmöte på hemmaplan. Men svensken och hans lagkamrater fick det motigt.

Det dröjde nämligen inte mer än tre minuter innan Liverpools svårstoppade offensiv spelade sig igenom ett tafatt United-försvar till en fristående Naby Keita, som kunde lägga in 1-0 för Jürgen Klopps mannar.

Nästa mål?

Det kom elva minuter senare. De rödklädda såg mentalt ut att befinna i drömmarnas värld och ute på gräsmattan verkade de inte vilja vara. Än en gång stod backlinjen på hälarna när Trent Alexander-Arnold vackert serverade Diogo Jota till 2-0.

4-0 i halvtid

Det tog inte stopp där.

38 minuter in i första halvlek var det nämligen dags igen. Firma Keita/Salah hittade. precis som vid första målet, fram till varandra igen – den här gången i omvänd ordning. Keita spelade fram till ytteranfallaren som bara kunde lägga in 3-0.

Salah nöjde sig inte med att bara göra ett mål. Långt in på tilläggstiden i den första halvleken fick han, assisterad av Jota, fick han lägga in sitt andra mål i matchen. 4-0 i halvtid.

Manchester Uniteds Ole Gunnar Solsjkaer agerade från tränarbänken och valde att byta in Paul Pogba mot Mason Greenwood inför den andra halvleken.

Hattrick av Salah

Liverpool visade dock ingen nåd.

Blott fyra minuter in i den andra halvleken kom nästa notering i målprotokollet. Och det var Salah som låg bakom det – igen. Magikern tog sig in i straffområdet och placerade in 5-0 – och fullbordade därmed sitt hattrick. Salah är den första spelaren att göra tre mål på Manchester United på Old Trafford i Premier League.

Efter dryga timmen var olyckan framme på annat vis. Inbytte Pogba missbedömde en situation helt, kom in med dobbarna före mot Keita – och blev utvisad. Matchen slutade 5-0.

Förlusten gör att Manchester United tappar i tabellen. Liverpool hakar på i toppen.

MER FOTBOLL: Klipp – här rullar Hrgota in straffen till 1-0 (23 oktober 2021)