Cristiano Ronaldo glittrade i återkomsten

Sommaren 2009 stod Cristiano Ronaldo på toppen av världen och blev världens dyraste spelare när han lämnade Manchester för Madrid.

Där skördade han stora framgångar, flyttade till Juventus, blev italiensk mästare – och den här sommaren återvände han till United.

Förväntningarna var höga på den portugisiske storstjärnan när han i dag klev ut på Old Trafford med nummer sju på ryggen.

Som vanligt var Ronaldo sist ut när spelarna tågade ut på planen inför fullsatta läktare – och som vanligt hittade han rätt framför mål.

Överkörning

Newcastle fick ge sig när Ronaldo stötte in en retur till 1-0 i första halvlek och firade med ett leende och sin närmast patenterade målgest.

Gästerna kvitterade i början av andra, men strax därpå stack Ronaldo i väg och med vänsterfoten tunnlade han målvakten till 2-1.

Landsmannen Bruno Fernandes skickade vackert in 3-1 och via ett läckert kombinationsspel placerade Jesse Lingaard in 4-1 på övertid.

United passerar därmed Tottenham och är ny serieledare i Premier League, med tio poäng av tolv möjliga.