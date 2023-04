Caroline Seger skadade hälen under fjolårets EM och det höll henne borta från spel under en lång tid. Men sedan några veckor tillbaka är stjärnan tillbaka på plan – och under den pågående samlingen har hon även gjort comeback i landslaget.

Mot Norge blev hon inbytt efter en dryg timmes spel, men inhoppet blev kortare än förväntat. Seger tog sig för vaden efter en närkamp och fick ses över av läkare. Hon valde först att spela vidare, men kort därefter satte hon sig ner på nytt och tvingades utgå.

– Det ser oroväckande ut. Jag tror att det är en skräck för henne nu med tanke på följdskador. Det här är inte bra bilder för Sveriges landslag, säger SVT Sports expert Hanna Marklund.

När Seger utgick stod det 2-1 till Norge, då gästerna gjort två mål under andra halvlekens första kvart. Det visade sig dock vara långt från över.

”Surt så in i bänken”

En kvittering från Nathalie Björn efter en hörna gav det svenska laget ny energi. När klockan tickat upp på stopptid stod Olivia Schough för vad som då verkade vara ett segermål. 3-2 och bara ett fåtal minuter kvar att spela.

Men matchens sista spark innebar en kalldusch för Sverige. Arsenal-stjärnan Frida Maanum gjorde sitt andra mål för kvällen och skrev slutresultatet till 3-3.

– Det vänder fort i fotboll. Surt så in i bänken, säger Schough till SVT Sport.

Efter matchen lämnade både Seger och Linda Sembrant arenan för att undersökas, meddelar landslaget. Vad mittbacken undersöks för har inte kommunicerats.

Resultatet i matchen innebär att Sverige lämnar den sista samlingen inför sommarens VM med en förlust mot Danmark efter ett sent avgörande och kryss mot Norge efter sen kvittering.

