På Education City-stadion i Qatar blev målvakten Bono och Achraf Hakimi, som föddes i Madrid, Marockos åttondelsfrälsare. I straffläggningen räddade Bono två straffar och sedan på den avgörande straffen så chippade högerbacken Hakimi in bollen. En så kallad Panenka-straff avgjorde derbyt mellan länderna vid Gibraltar sund.

– Vi skrev historia. Jag pratade innan med några vänner om att jag ville slå en straff. Och jag sade att jag var tvungen att göra en ”Panenka”. Jag kände mig säker och jag tackar gud att den gick in, säger matchvinnaren till C More.

Efter avgörande straffen gjorde Hakimi en pingvin-dans innan lagkamraterna rusade mot honom för att fira framgången tillsammans. De hissade sedan förbundskapten Walid Regragui, som tog över marockanska landslaget endast två månader före VM.

Sedan dess har Marocko bara släppt in ett mål på sex matcher, två träningslandskamper och sedan i VM. 0–0 mot Kroatien, 2–0 mot Belgien, 2–1 mot Kanada och nu 0–0 mot Spanien där marockanerna sedan vann efter straffar på Education City-stadion där de marockanska supportrarna var flest och hördes mest. Såväl under matchen som efter.

Förbundskaptenen: ”Jag är så lycklig”

– Grabbarna gjorde en fantastisk match, de höll sig till taktikupplägget. De gav aldrig upp, det var jobbigt och jag sade att Spanien skulle trötta ut oss. Och vid straffläggningen visste vi att vi hade en av världens bästa målvakter som skulle se till att vi vann efter straffar. Jag säger bravo till laget som skriver in sig i historieböckerna. Jag är så lycklig, säger förbundskapen Walid Regragui.

Marocko gör sitt sjätte världsmästerskap, landets tidigare bästa VM-framgång var en åttondelsfinal vid VM 1986. Marocko är fjärde afrikanska nation att gå vidare till VM-kvartsfinal – Kamerun 1990, Senegal 2002 och Ghana 2010.

Spanien har efter guldet i Sydafrika 2010 åkt ut i gruppen vid VM 2014 och åttondelsfinal såväl 2018 som nu i år.

I kvartsfinalen väntar antingen Portugal eller Schweiz för Marocko.