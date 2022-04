Malmö dikterade matchtempot men det var Elfsborg som skapade matchens första farlighet.

En frisparksvariant strax utanför offensivt straffområde slutade med att Jacob Ondrejka slog bollen i utsidan av stolpen.

Malmö fortsatte att äga bollinnehavet och till slut fick man också utdelning resultatmässigt.

Jo Inge Berget spelade en perfekt boll in i straffområdet – där Veljko Birmancevic snyggt klackade in bollen i mål. Och Malmö gick in i halvtidsvilan med ledning 1-0.

Replikerade

Den andra halvleken var inte ens fem minuter gammal innan Elfsborg hade kvitterat.

Rasmus Alm spelade fram Simon Olsson – som enkelt placerade in bollen i mål. Elfsborgs första mål den här allsvenska säsongen.

Elfsborg var sedan nära att ta ledningen i den 66:e minuten. Per Frick ställdes en mot en med Johan Dahlin, som gjorde sig stor och räddade.

19 405 åskådare fick sedan se båda lagen försöka gå för segern men matchen slutade 1-1.

Missnöjt Malmö

Efter matchen var det en missnöjd lagkapten som sammanfattade tillställningen.

– Vi förlorade två poäng i dag. Elfsborg har en chans som de också gör mål på. Vi gör en dålig match och en dålig insats, säger Anders Christiansen till SVT Sport.

Och efter slutsignalen var det också en missnöjd hemmapublik som buade.

– Det säger sig självt, vi får inte med oss tre poäng. Då vore det konstigt om de (publiken) tyckte att vi gjorde det bra, säger Christiansen till Discovery+.

– Vi lämnar med en skitkänsla.