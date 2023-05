I dag presenterade Janne Andersson herrtruppen som ska träningsmatcha mot Nya Zeeland den 16 juni och därefter spela EM-kval borta mot Österrike den 20 juni.

Det som överraskade mest var att Malmö FF:s stjärnskott Hugo Larsson får chansen med de stora killarna.

– Han visade framfötterna under januariturnén och sen har vi följt honom under våren och i en trupp på 29 spelare så tycker jag att han hör hemma. Han är tillräckligt bra för att vara med och det ska bli väldigt spännande att få slussa in honom för jag är rätt övertygad om att det här är en spelare som kommer att ta plats i truppen framöver också, säger Andersson och fortsätter:

– Han är bra både defensivt och offensivt, en bra passningsspelare. Han äter mark när han rör på sig, han är oerhört mobil i sitt sätt att flytta sig på planen, han har många, många bra egenskaper.