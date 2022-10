Backen, fostrad i Umeå FC och Gif Sundsvall, skrev på för AIK i augusti 2020, efter en utlandssejour som inneburit spel i klubbar som Celtic, Rosenborg och Gent. Hittills har han spelat 70 matcher i AIK-tröjan och när karriären nu går mot sitt slut riktar han tacksamhet till klubben.

– Det har varit en stor ära för mig att spela i AIK och jag kommer minnas tillbaka till den här tiden i mitt liv under lång tid framöver. Jag vill rikta ett stort tack till supportrarna, personalen på Karlberg, mina medspelare och alla andra som jag träffat under åren i klubben. Nu kör vi in i kaklet, fem matcher återstår och den första är ett derby på söndag, säger Mikael Lustig på AIK:s hemsida.

”Låg alltid i rätt position”

SVT:s expert Daniel Nannskog hyllar den smarta Lustig.

– Mikael Lustig har varit en riktigt smart ytterback. Han hade inte den där superfysiken men var istället smart och låg alltid rätt i position. Något som sticker ut är också hans fina inlägg, både i landslaget och i AIK. Det jag minns mest är kanske åren i Celtic där han tog många guld.

Dessutom vill Nannskog poängtera både Mikael Lustig och Sebastian Larssons betydelse för landslaget.

– De har varit pålitliga landslagsspelare och bidragit med det som kanske saknas i dagens landslag, ett ledarskap både på planen och i omklädningsrummet.

ARKIV: Se Lustigs mål mot Kalmar (17 juli)

Gjorde 94 landskamper för Sverige

AIK:s sportchef Henrik Jurelius riktar även tack till Lustig:

– Mikael har tagit ett stort ansvar i laget på träning som match. Jag vill tacka Mikael för hans insatser i klubben på och utanför planen. Ett stort tack även för hans insatser för svensk fotbolll.

Mikael Lustig, som avslutade sin landslagskarriär efter EM 2021, spelade totalt 94 matcher i ”Blågult” och deltog i EM 2012, EM 2016, VM 2018 och EM 2021.

– Att ta på sig Sverigetröjan och sjunga nationalsången med min familj på läktaren, att få vinna och göra svenska folket stolta, det är det största jag varit med som fotbollsspelare, sade Mikael Lustig när han pensionerade sig från landslaget.