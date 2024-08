Anders Torstenssons sjukskrivning kom som en blixt från klar himmel.

Han skriver nu på Facebook att han preliminärt diagnostiserats med kroniskt lymfatisk leukemi.

”De flesta som läser detta vet redan att jag är sjukskriven och för att undvika ytterligare spekulationer vill jag via detta inlägg meddela att jag preliminärt diagnostiserats med en form av cancer som heter Kroniskt Lymfatisk Leukemi. Trots tre väldigt elaka ord i diagnosen har jag redan fått mig till livs att det finns värre former av cancer. Jag mår (faktiskt) under omständigheterna bra även om det blivit ett antal tårar. Jag ska på ytterligare utredning o provtagning och där får jag förhoppningsvis fler svar. Mycket mer vet jag inte nu. Måste landa i detta först. Men nu vet ni.”



I Torstenssons frånvaro leds laget av Christoffer Augustsson och Karl Marius Aksum tills vidare. 58-åringen har varit Mjällbys tränare sedan januari 2023.