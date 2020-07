Mjällby tappade segern i slutsekunderna

Kalmar FF cementerade i botten.

Mjällby AIF en imponerande nykomling men som ville bryta en förlusttrend och låta den stanna vid tre raka nollor.

Det var förutsättningarna när de rödklädda smålänningarna besökte Strandvallen för ett möte om tre oerhört viktig poäng.

I en stapplig första halvlek med varierande kvalitet av det som utspelade sig på planen, var det KFF som skapade mest. Men halvlekens enda mål kom när gästernas stjärna Viktor Elm sparkade hål i luften och Mjällby kunde vinna boll högt.

Mamudo Moro var starkast i lufften utanför straffområdet och hittade med huvudet fram till en rusandes Moses Ogbu som tittade upp innan han enkelt bredsidade in 1-0.

Det var matchens resultat intill halvtidsvilan.

– Vi ska fortsätta på samma sätt och komma högre upp med innermittfältet där vi kan fortsätta skapa chanser. Ibland behöver man väldigt många chanser att sätta bollen. Så länge man skapar chanser finns det hopp, sade Nanne Bergstrand till Dplay inför den andra halvleken.

Kalldusch direkt

Men till en början blev blev det inte som Kalmar tänkt sig.

I stället för att starta jakten på en kvittering, var det MAIF som tog tag i spelet och gick för att utöka sin ledning.

När klockan hade tickat upp till minut 64 fick Mohanad Jeahze bollen ute till vänster. In i straffområdet löpte Jesper Gustavsson och ett par sekunder senare hade han knoppat in 2-0 – efter att Elm tappat markeringen honom bakom sin egen rygg.

Kalmar svarade dock på Mjällbys utökning med att reducera bara någon minut senare. 20-årige Edvin Crona med säsongens första mål när han höll sig framme vid den bortre stolpen på ett inlägg efter marken som nådde hela vägen till hans högerfot.

Kvittering i slutminut

Närmre än så såg inte Kalmar ut att komma innan bollen i den tredje av tre tilläggsminuter kom in i straffområdet via ett sent inkast. Där höll sig försvararen Fidan Aliti framme, plockade ner bollen, vände om och hittade nätet vid den bortre stolpen. 2-2. Bergstrand fick rätt.

Ett par sekunder efter Mjällbys avspark därefter var matchen över.

– Vi bjuder på två mål. I den sista minuten har vi en hörna och jag vet inte hur de lyckas få ett inkast där nere, det är otroligt, säger en besviken Jesper Gustavsson till Dplay efteråt.

Desto gladare i Kalmar-lägret:

– Vi spelade bra i dag och hade bra kontroll även om de gjorde första halvlekens enda mål. Vi visar upp en bra moral i laget och lyckas komma tillbaka och göra mål i sista minuten. Vi trodde på det hela vägen och detta är något för oss att jobba vidare på, säger Aliti.

I och med poängen lämnar Kalmar över jumboplatsen i allsvenskan till Falkenberg tack vare en bättre målskillnad.