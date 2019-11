Daniel Nannskog. Foto: Bildbyrån

Nannskog: ”Det är jättestort – men många frågetecken”

Att Fredrik Ljungberg går in som tillförordnad tränare efter att Unai Emery fått sparken slog ner som en bomb i dag.

SVT Sports expert Daniel Nannskog säger så här om utnämningen:

– Spännande och kul att vi får in en svensk, precis som norrmännen fick in Solskjaer. Men han är väldigt oprövad i dessa sammanhang – det är många frågetecken, säger Daniel Nannskog.

Fredrik Ljungberg kliver in som interim-tränare i Premier League-klubben Arsenal efter att huvudtränaren Unai Emery fått sparken i dag. – Det är klart att det blir extra kul för oss svenskar att följa Arsenal. Sen får vi se hur länge han får sitta i den rollen, säger SVT Sports expert Daniel Nannskog. Vad vet man om Ljungberg som tränare? – Man vet ingenting. Man har hört av snacket från ungdomslagen att han är omtyckt, men det är en helt annan sak att vara huvudansvarig för ett A-lag. Han är väldigt oprövad i dessa sammanhang. Det är mycket frågetecken, fortsätter Nannskog. "En jätteklubb" – Sen måste det vara en skön känsla att kliva in när de varit så fruktansvärt dåliga, det känns som att det inte kan bli sämre, han har mycket att vinna, fortsätter Nannskog. Hur stort är detta? – Det är jättestort, Arsenal är en väldigt stor klubb. Även om de haft problem de senaste åren är de en maktfaktor i hela världen. Det är stort att vi har en svensk som tränare i en jätteklubb. Fakta: Fredrik Ljungberg. Fakta: Fredrik Ljungberg. Visa Ålder: 42 år. Född: Vittsjö. Bor: London. Klubbar: Halmstad (1994-1998), Arsenal (1998-2007), West Ham (2007-2008), Seattle Sounders (2008-2010), Chicago Fire (2010-2011), Celtic (2011), Shimizu S-Pulse (2011-2012), Mumbai City (2014). Landskamper: 75. Landslagsmål: 14. Mästerskap: EM 2000, 2004, 2008. VM 2002, 2006. Främsta meriter som spelare: Två Premier League-titlar med Arsenal, tre FA-cuptitlar, vinnare av guldbollen 2002 och 2006. Svensk mästare med Halmstad 1997. Tränarkarriär: Arsenal U15 (2016-2017), assisterande tränare Wolfsburg (2017), Arsenal U23 (2018–2019), assisterande tränare Arsenal (2019), tillfällig huvudtränare Arsenal (2019-). Aktuell: Tar över som tillfällig tränare i Arsenal.